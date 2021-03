L'année où le Coronavirus a bouleversé le cours de la vie des Guadeloupéens ... et du monde

FJO. avec B. Pansiot-Villon •

Du confinement et de la réalité de la pandémie, chacun a gardé une impression particulière un sentiment bien à lui. Bien sûr, bien des images sont restées dans les mémoires, au nombre desquelles les rues de l'Archipel comme celles de beaucoup de pays du monde, sont devenues désertes ou, de manière insolite, livrées aux animaux et à la nature qui occupent les espaces laissés libres par les humains.

Pourtant, loin d'un poème sur la solitude des espaces et l'angoisse des lendemains incertains, en Guadeloupe commme ailleurs, on entre dans l'ère du confinement comme dans les ordres : dans l'obéissance face à l'inconnu.

Yannis Pagard, commercial

André Doiy, retraité de l'automobile

Sandra et Pascal Lancastre, enseignante et artisan auto-entrepreneur

Victoria Christophe, infirmière à la retraite

Et depuis, si beaucoup pensaient que cela ne durerait qu'un instant, un an plus tard, et avec l'arrivée de variants de plus en plus agressifs, les Guadeloupéens s'habituent déjà à l'idée d'un nouveau confinement.