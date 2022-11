L'archipel de la Guadeloupe placé en vigilance Orange pour "Fortes pluies et orages"

L'arc des Petites Antilles reste soumis à des remontées d'air humide et instable générées conjointement par un flux de sud-est côté Atlantique et un flux de sud-ouest côté Caraïbe lié à une zone de basses pressions se creusant au sud d'Hispaniola. En cette fin de journée, les orages convergent vers l'Arc et en particulier vers l'archipel guadeloupéen. Une situation météorologique qui a conduit la Préfecture et Météo France à placer la Guadeloupe en vigilance Orange pour "Fortes pluies et orages"

Guadeloupe La 1ère avec Météo France •

Ce soir et cette nuit, les averses deviennent fréquentes, souvent soutenues et accompagnées de rafales de vent atteignant 60 à 80 km/h.

Des cumuls de pluie importants, de l'ordre de 50 à 80 mm en peu de temps (3 heures voire moins) peuvent concerner l'ensemble des territoires et particulièrement la Grande-Terre et La Désirade.

Dimanche, les conditions n'évoluent pas. Même si des accalmies temporaires sont possibles

notamment le matin, de fortes averses et des orages sont encore attendus surtout dans l'après-midi et la soirée. Toutes les régions pourront être concernées, la Grande-Terre et La Désirade restant en premières lignes. Les cumuls devraient être plus importants que ce samedi.

Lundi, toujours peu d'évolution avec des fortes pluies et des orages encore attendus en journée voire encore la nuit suivante. Ces pluies viendront augmenter les cumuls de pluie parfois conséquents depuis le début de l'épisode. L'amélioration définitive est attendue mardi mais elle devrait être progressive.

A noter que le vent, particulièrement soutenu au large, lève une mer qui va devenir forte cette nuit et qui le restera dans la journée de dimanche. La houle d'est-sud-est est peu énergétique mais elle crée une agitation notable.

Données observées

Les averses ayant circulé assez vite au cours de cette journée de samedi, les cumuls de pluie sur 12h (4h-16h) n'ont pas excédé 10 à 20 mm, malgré de fortes intensités.

