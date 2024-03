L’assemblée nationale veut légiférer sur la discrimination capillaire

En France, le Code du travail, le Code pénal et le code général de la fonction publique interdisent toute distinction directe ou indirecte en raison de l’apparence physique ce qui inclut la nature du cheveu et la coiffure adoptée.

Selon des études menées aux USA, 1 femme noire sur 3 modifie sa coiffure avant un entretien d’embauche pour être perçue comme « plus employable ». Dans une interview accordée à Actu.fr, le député mettait en avant un impact de ce type de comportements sur la santé morale :

quand on s’aplatit les cheveux, on aplatit symboliquement sa personnalité et alors, on n’est bien, ni pour soi, ni pour les autres