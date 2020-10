L'égalité par le goût

La traditionnelle semaine du goût se déroule en ce moment. La ville de Pointe à Pitre s'est inscrite dans cette démarche avec pour objectif de favoriser l'hygiène alimentaire, notamment dans les quartiers prioritaires. Ce matin, la rectrice d'académie était à l'école maternelle de Dubouchage

La semaine du goût est d'abord l'occasion d'initier les jeunes publics à la découverte de nouveaux goûts. Une manière d'ouvrir le champ gustatif des plus jeunes.Mais cette année, c'est un objectif encore plus poussé qui a été donné à cettte manifestation.En effet, mise en place chaque année par l’IREP, l’Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé pour tous, en collaboration avec le rectorat, elle vise à réduire encore plus les inégalités sociales en offrant des petits déjeuners gratuits dans les écoles maternelles et primaires situées en zone REP+, avec le souci d'allier éducation nutritionnelle et santé.A Pointe-à-Pître, ce ne sont pas moins de 381 élèves qui sont concernés puisque l'opération se fera dans les établissements suivants :- Maternelle Raymonde Bambuck : 12/10/2020. 85 élèves- Maternelle de Dubouchage : 13/10/2020. 83 élèves- Elémentaire Bambuck : 15/10/20200. 131 élèves- Elémentaire Raphaël Cipolin : 16/10/2020. 82 élèvesCe matin, c'était donc au tour de l'école maternelle de Dubouchage de l'accueillir, pour le plus grand plaisir et au goût des tout-petitsRappelons que ce type d'opérations fait partie des 12 mesures prises par le gouvernement pour éradiquer la pauvreté extrême.Voir : Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté