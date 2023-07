L’entretien prénatal précoce (EPP), un entretien incontournable pour les nouveaux parents

C'est la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 qui l'a créé mais il n'est obligatoire que depuis le 1er mai 2020. L’entretien prénatal précoce (EPP) est une intervention de prévention qui fait partie de la réforme prioritaire mise en évidence par le chantier interministériel des "1 000 premiers jours de l’enfant" et plus particulièrement du "parcours des 1000 premiers jours". À ce titre, l’entretien prénatal précoce est considéré comme le premier moment clé de ce parcours.

C'est par excellence un temps d’échange et d’écoute pour faire le point sur le projet de naissance, pendant lequel les futurs parents peuvent exprimer à leur médecin ou à leur sage-femme, leurs attentes, leurs questions, leurs difficultés éventuelles (médicales, sociales, psychologiques) mais aussi leurs besoins en termes d’accompagnement pendant la grossesse et après l’accouchement.

Au besoin, l'interlocuteur choisi peut orienter le couple ou la personne, vers d’autres professionnels : médecin spécialiste, psychologue, assistante sociale, etc.

Un entretien individuel ou en couple qui dure environ 45 minutes, réalisé au quatrième mois de grossesse et entièrement pris en charge par l'Assurance Maladie qui conseille de le programmer dès le début de la grossesse.

Une mesure que les futurs parents doivent connaître

Le premier pas qui doit être franchi c'est l'information des futurs parents. Trois ans après le lancement de cette mesure, elle reste encore inconnue par beaucoup. Elle suppose donc que ceux qui doivent le leur conseiller y soient formés ou pour le moins, sachent qu'il leur revient d'en parler aux futurs parents.

Ensuite les interlocuteurs dévolus à cet entretien doivent en connaître les objectifs et d'abord, savoir mener un tel entretien. Il faut ainsi pouvoir parler avec la femme en prenant en compte les facteurs liés à son environnement (somatique, psycho-affectif et social). De plus, il faut identifier les compétences et les vulnérabilités de la femme d'une part et/ou du couple d'autre part et la/les positionner en tant que partenaire(s) de soins.

Selon l'endroit où elle/ils vivent, les aider à repérer les partenaires, ressources et dispositifs locaux qui permettront l'accompagnement en périnatalité et être en capacité de les solliciter si nécessaire.