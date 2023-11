C'est un sujet qui alimente beaucoup les discussions. Le harcèlement n'épargne également pas les élèves de notre académie. A ce titre, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et leurs autres camarades de l’Équipe de France de football, s'engagent pour dire "non" à ce fléau.

Guadeloupe la 1ère •

Le harcèlement, un fléau qui ne cesse de grandir dans les établissements scolaires. Et parce qu'un élève sur 10 serait victime de harcèlement dans son établissement et à l’extérieur, il y a nécessité d'agir dans tous les écoles, collèges et lycées.

De telle sorte que toute l'équipe de France de football se mobilise pour dire "Non au harcèlement scolaire", à travers une vidéo courte, postée sur les réseaux sociaux, le 15 novembre dernier.

#NonauHarcèlement

« Normalement quand tu vas à l’école, tu y vas avec plaisir », glisse en ouverture le capitaine Kylian Mbappé rejoint par ses coéquipiers et le staff. « Tu ne vas pas à l’école pour être malheureux (Olivier Giroud), pour te faire insulter (Eduardo Camavinga), pour te faire frapper (Warren Zaïre-Emery), pour te sentir seul, être triste (Randal Kolo Muani). Nous, on te soutient et on n’est pas les seuls », lancent les frères Hernandez, entourés de Mike Maignan et William Saliba.

Les footballeurs français encouragent notamment les victimes à se libérer par la parole. Pour en parler, un seul numéro d'appel : le 3018.

Une vidéo qui s'inscrit dans l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, à faire de la lutte contre le harcèlement l'une de ses priorités. Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale, a notamment salué leur engagement.