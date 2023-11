L'Etat et la Justice lancent conjointement un nouveau plan d’action en matière de prévention des addictions.

Le bilan des actions menées contre le trafic et l’usage de stupéfiants...Xavier Lefort le préfet de la région et les procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont fait le point mercredi matin à la DEAL. Occasion pour eux de présenter leur nouveau plan d’action en matière de prévention des addictions.

Guadeloupe La 1ère •

Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre co-présidait ce mercredi avec le Préfet de Région l’Etat-major de sécurité. Une réunion qui associait tous les services de l’Etat.

Présent également autour de cette table, le Dr. Nicolas Prisse, président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Un déplacement en Guadeloupe pour constater les efforts réalisés et le bilan des actions menées en matière de lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants.

Selon le médecin de santé publique, il faut multiplier les actions dans les établissements scolaires. Un avis largement partagé par le Préfet de Région Xavier Lefort.

©Guadeloupe

Cet Etat-major de sécurité a donc permis à Xavier Sicot, procureur de la République de Basse-Terre et Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pître de préciser l'axe des actions menées sur tout le territoire judiciaire de la Guadeloupe et le bilan des actions menées contre le trafic et l’usage de stupéfiants ainsi que les spécifiés de l'Archipel guadeloupéen face à ce fléau.

©Guadeloupe

Au sort de cette réunion de l'État-Major de Sécurité, Nicolas Prisse, le président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MIDECA) s'est réjoui du travail "formidable" que les différents services de police, de gendarmerie et de douanes, coordonnés par les deux Parquets, réussissent déjà. Cette action cependant doit s'élargir aux autres Etats de la Caraïbe qui doivent agir de concert.

Dr. Nicolas Prisse Président de la MIDECA • ©Guadeloupe la 1ère

Enfin, sous un angle plus proche, il ne peut que souhaiter amplifier les actions déjà menées par l'Education Nationale et qui doit concerner tous les foyers pour que les familles jouent un rôle plus actif en la matière.