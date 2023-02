L'homme arrêté armé en marge du défilé du Dimanche gras condamné à de la prison ferme

Jugé en comparution immédiate ce vendredi après-midi (24 février 2023), Hugues Maricel a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à 3 ans de prison ferme. Condamnation à laquelle s'ajoute la révocation de son sursis probatoire de 6 mois et l’interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.

L’homme âgé de 27 ans avait été interpellé dimanche soir en marge de la grande parade de Pointe-à-Pitre en possession d’une arme automatique. Un Taurus, approvisionné avec un chargeur de 12 cartouches.

Une intervention difficile. Plusieurs fonctionnaires de la Bac avaient été blessés. 4 se sont portés parties civiles.

Au sortir de l'audience, le chef des unités d'appuis opérationnels DTPN 971 se dit satisfait.

Le tribunal a suivi les réquisitions du Ministère public. Et puis, je pense que c'est dans la logique des faits, vu les antécédents. Cette personne avait l'interdiction de détenir et transporter une arme. Il n'a pas respecté. Il avait un sursis probatoire qu'il n'a pas respecté. Donc, je pense que nous ne pouvons qu'être satisfaits.

Pour l'avocate de Hugues Maricel, Me Christiane Romil, c'est une leçon pour son client.

Pendant le temps de la détention, entre mardi et vendredi, il a réfléchi... Et je pense qu'il a mûrement réfléchi à l'acte qu'il a commis, à tous ces incidents survenus en raison de sa fuite et la réaction des personnes de cet endroit de Pointe-à-Pitre. Je pense qu'il va réfléchir. Il va s'amender et je pense que cela peut aussi servir de leçon à tous ceux qui veulent régler leurs problèmes avec des armes.