L'ode à la laïcité des élèves du lycée professionnel Augustin Arron

À l'occasion de l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, consacrant la séparation de l'Église et de l'État et la fin du processus de laïcisation de la France, les élèves du lycée professionnel Augustin Arron ont participé à un concours de poésie destiné à valoriser les valeurs républicaines.

Priscilla Romain •

©Claudia Ledézert

©Claudia Ledézert

©Claudia Ledézert

Après la mort de Samuel Paty, cet anniversaire de la laïcité prend un sens encore plus profond et quoi de mieux que la poésie pour le révéler. Les lycéens de l'établissement Augustin Arron de Baie-Mahault ont présenté, ce matin, leurs créations lors d'une cérémonie de remise de récompense en présence de la Rectrice d'Académie, Christine Gangloff-Ziegler.Elle a d'ailleurs profité de ce moment privilégié avec les élèves pour échanger sur la manière dont chaque groupe d'écriture a intégré ce concept, et créer ensuite leur poésie.