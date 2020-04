L'opération "résilience" du Dixmude débutera ce vendredi, en mer des Caraïbes

On en sait davantage sur le programme de l'équipage du Dixmude, qui arrivera en mer des Caraïbes ce vendredi 17 avril. En plus d'avoir acheminé du matériel médical, les marins viennent "renfocer les moyens des forces armées aux Antilles et en Guyane dans la lutte contre le coronavirus".

Nadine Fadel •