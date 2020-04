Coronavirus : Le combat de la Banque Alimentaire pour les plus démunis

La Banque Alimentaire en 2019 c’est : 6849 foyers et 11 486 bénéficiaires. En cette période de crise sanitaire COVID-19, la situation est très tendue en terme de distribution par rapport au fonctionnement normal de la structure.

Héric Cairo, 2ème vice président de la Banque Alimentaire

Héric Cairo, 2ème vice président de la Banque Alimentaire

Les bénévoles sont moins nombreux et la demande des associations caritatives est très forte, mêmes celles qui ne sont pas habilités sollicitent la Banque Alimentaire car les démunis sont en grande difficulté dans leur confinement. Le stock de la BA diminue à vue d’œil et La collecte annuelle du mois de mai, n’aura pas lieu.Mais la structure reçoit en supplément l’aide des partenaires et donateurs habituels comme les grandes surfaces..... Malgré cela la situation reste critique.