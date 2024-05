La Banque Alimentaire se réjouit de la générosité des Guadeloupéens

Partager :

Après le week-end de collecte des 3 et 4 mai dernier, la Banque Alimentaire de la Guadeloupe a dressé le bilan de cette action importante pour ses activités. Elle lui a permis de recueillir plus de 10 tonnes de denrées de plus que l'an dernier et pourra garantir ainsi plus de 22 000 repas de plus que l'an dernier. Et pour la Banque Alimentaire, ce sont toutes ses perspectives d'actions qui se voient garanties.

Quand on parle des actions de la Banque Alimentaire, c'est d'abord la mobilisation des 700 bénévoles presque permanents dont il est question. Des bénévoles directement sollicités par l'Insitution ou membres d'associations partenaires et même des lycéens et des étudiants qui renforcent les moyens humains de la Banque. C'est ensemble qu'ils ont été présents dans au moins 30 grandes et moyennes surfaces de l'archipel durant ce week-end de collectes, pour inciter les clients de ces magasins à participer activement à ce geste bienveillant en faveur des plus démunis. Des bénévoles qui s'activent pour servir les plus démunis • ©R. Malety Et le résultat est là puisque ce ne sont pas moins de 42,1 tonnes de denrées qui ont été ainsi collectées permettant en même temps de garantir le potentiel de 84 256 repas. Une augmentation de fait du champ du possible de la Banque Alimentaire et ses partenaires directs. ©Guadeloupe Toutes ces denrées seront maintenant livrées ou acheminées vers les 77 structures partenaires au nombre desquelles on trouve 20 centre communaux d'actions sociales et 57 épiceries solidaires ou organismes caritatifs qui auront alors pour mission de dispenser ces denrées sur tout le territoire de l'archipel aux plus démunis qui s'adressent à eux. Les associations partenaires reçoivent les denrées collectées • ©R. Malety D'ailleurs, la Banque s'organise aussi pour être réactive face à des situations d'urgence qui se présentent à elle.

Mais elle met aussi tout en œuvre pour aider les personnes à mieux gérer leurs ressources, quelles qu'elles soient. Un rôle d'éducation qui est entré dans ses missions avec le temps et l'expérience du terrain.

