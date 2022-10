La base hélicoptère de la Sécurité Civile de Guadeloupe a vingt ans

Cette base a soufflé ce samedi matin ses 20 bougies. L'occasion d'une visite du bras droit de directeur général de la sécurité civile. Une visite pour annoncer aussi des moyens supplémentaires et de nouveaux bâtiments pour les années à venir aux hommes qui portent secours à leurs concitoyens.

C'est la toute première base outre mer de la sécurité civile. Et chaque jour, y décolle le dragon 971, l'hélicoptère rouge et jaune

Elle a été créée en 2000, et a constitué la première base outre-mer de la sécurité civile.

C'est le 23 octobre 2002 qu'est arrivé le premier Écureuil par avion cargo, ce qui a permis à la base dès la fin de cette année-là, d’être pleinement opérationnelle.

En 2005, la base de Guadeloupe a reçu de nouveaux appareils plus performants, des EC 145 bi-moteur. Et depuis cette date, la base est en alerte 24h/24 et 365 jours par an. Il faut savoir que l’appareil de la Sécurité civile peut décoller en moins d'une demi-heure de jour et moins d'une heure la nuit.

Yann Morvan a fait partie de ses pilotes. Récemment affecté en Corse, il garde un souvenir bien vivant de ses 11 années en Guadeloupe

Depuis la création de la base, 15 640 d’heures de vol ont été effectués en secours dont 5 742 heures de nuit ainsi que 13 254 treuillages dont 5 213 de nuit.

Autant de raisons qui justifient la présence en Guadeloupe pour cet évènement de Romain Royet, l’adjoint au directeur général de la direction générale de la sécurité civile et de

la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer

Au total, ce sont 18 755 personnes qui ont ainsi été secourues depuis la création de la base hélicoptère de la Sécurité civile de Guadeloupe.

