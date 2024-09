La Caravane des droits à Pointe-à-Pitre pour faciliter l'accès aux aides sociales

Partager :

Ce mercredi 25 septembre, près de 30 institutions et associations son rassemnlées sur la place de la Victoire pour la deuxième édition de la Caravane des Droits. Organisée en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre et la communauté d’agglomération Cap Excellence, cette initiative a pour ambition de faciliter l’accès aux droits sociaux pour tous les citoyens, en particulier les plus vulnérables.

Ronhy Malety, Yasmina Yacou •

Au cœur de cet événement se trouve le lancement officiel du dispositif "Pa Pè Mandé Dwa Aw", une action qui vise à lutter contre le non-recours aux droits, une problématique souvent liée à la méconnaissance des dispositifs sociaux disponibles. Ce projet, porté par la préfecture de la région Guadeloupe et le Conseil départemental, avec la collaboration d’institutions clés telles que la Caisse des Allocations Familiales (CAF), la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), ou l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), entre autres, entend créer un "territoire zéro non-recours". Il permet aux citoyens de rencontrer directement les services publics pour s’informer sur leurs droits et faire un point précis sur leur situation administrative. Cette action est aujourd'hui une nécessité, pour Lydia Phémius, responsable des relations partenariales de la CGSS. ©Guadeloupe Aller à la rencontre des habitants Le concept de Caravane des Droits est fondamental : au lieu de demander aux citoyens de se déplacer vers les institutions, ce sont les services publics qui viennent à eux, parcourant les communes pour s’assurer que chaque habitant, même dans les zones rurales ou isolées, ait accès aux informations et services dont il a besoin. Cette deuxième édition à Pointe-à-Pitre a rassemblé de nombreux habitants, ce mercredi matin. Parmi eux, Nadine venue s'informer sur la succession, notamment. Nous sommes venus poser des questions par rapport à un décès et savoir quelles sont les démarches à faire. Mais aussi pour les démarches concernant la préparation à la retraite. Nadine, habitante de Pointe-à-Pitre L'objectif de la Caravane des Droits est clair : simplifier les démarches administratives et offrir un accompagnement personnalisé pour que chacun puisse obtenir les prestations sociales auxquelles il a droit. En rassemblant des associations, des institutions publiques et des acteurs locaux, cet événement témoigne d’une volonté collective de renforcer la solidarité et de favoriser l’inclusion dans la société guadeloupéenne. Pour Crépin aussi, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne chose parce que tout le monde devrait connaître ce qui lui revient de droit. On peut passer à côté de certaines choses. Crépin, Pointois

