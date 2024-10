La Guadeloupe compte 378 600 habitants, près de 2 000 de moins que l'an dernier

Au 1er janvier 2024, la population de la Guadeloupe est estimée à 378 600 habitants, soit une diminution de 1 900 personnes par rapport à l’année précédente.

Ce recul démographique, amorcé depuis 2012, reflète une tendance continue de perte de population dans la région. En une décennie, l’île a perdu environ 0,6 % de sa population chaque année, représentant une baisse totale de 21 600 habitants, ce qui équivaut à la population combinée de Lamentin et d'Anse-Bertrand. La Martinique suit une trajectoire similaire avec une diminution annuelle de 0,9 %. En revanche, la population en Guyane augmente régulièrement (+1,6 % par an), tandis que celle de la France affiche une croissance plus modérée (+0,3 %).

Moins de naissances l'an dernier

En 2023, la Guadeloupe a enregistré la naissance de 4 060 enfants, soit 160 de moins qu'en 2022.

Bien que toutes les régions françaises aient vu une diminution des naissances entre 2022 et 2023, la baisse est moins marquée en Guadeloupe (-3,7 %) qu'en France hexagonale (-6,9 %).

Le taux de natalité guadeloupéen, de 10,7 naissances pour mille habitants, reste supérieur à celui de l'Hexagone (9,7 ‰) mais est l'un des plus faibles des départements et régions d’outre-mer (DROM), seulement devancé par la Martinique (9,5 ‰).

Le taux de fécondité des femmes âgées de 15 à 44 ans a également baissé au cours des dix dernières années, passant de 6,5 enfants pour 100 femmes en 2013 à 6,3 en 2023.

Cependant, cette tendance varie selon les tranches d’âge, reflétant un report des grossesses vers un âge plus avancé. Les jeunes femmes de 15 à 24 ans ont vu leur taux de fécondité chuter de 5,2 enfants pour 100 femmes en 2013 à 3,6 en 2023, tandis que les femmes âgées de 35 à 44 ans ont vu une légère augmentation (de 4,2 à 5,0 enfants pour 100 femmes).

Ainsi, l'indicateur conjoncturel de fécondité en Guadeloupe est en baisse, atteignant 1,88 enfant par femme en 2023, contre 2,17 en 2013. Malgré cette diminution, il reste supérieur à celui de l'Hexagone (1,64). Cependant, comme partout ailleurs, ce chiffre s’éloigne de plus en plus du seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1 enfants par femme.

Une population féminine en diminution

La population des femmes en âge de procréer (15-44 ans) en Guadeloupe a suivi la tendance générale de baisse de la population. Elles étaient 77 800 en 2013, mais ne sont plus que 64 300 en 2023. Cette diminution de 17,3 % s'est accompagnée d'une réduction significative des naissances, en particulier chez les jeunes femmes. Celles âgées de moins de 20 ans ont vu une baisse de 53,4 % de leur taux de natalité, et celles de 20 à 24 ans une diminution de 34,4 %. Ces deux groupes représentent près de la moitié de la baisse globale des naissances sur la décennie.

Pour les femmes plus âgées, la baisse est moins marquée, avec une diminution de 14,6 % pour celles âgées de 40 ans et plus, et de 9,7 % pour celles de 35 à 39 ans. L'âge moyen des mères a ainsi augmenté, passant de 29,5 ans en 2013 à 30,5 ans en 2023. Comparativement, en Martinique, cet âge est de 30,3 ans, en Guyane de 29,1 ans, et en France de 31,1 ans.

Le recours à l'IVG en augmentation

En 2023, 3 280 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été pratiquées en Guadeloupe, soit 80 de plus qu’en 2022. Avec un taux de 41,5 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans, la Guadeloupe présente un des taux les plus élevés après la Guyane (48,9 ‰), tandis qu'il est bien inférieur en France hexagonale (16,3 ‰).