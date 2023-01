La Guadeloupe et la Martinique constituent un front commun pour agir dans le dossier du chlordécone

Un non-lieu qui ne passe pas et qui a suscité une vive émotion au sein de la population. Associations, organisations politiques, parlementaires, présidents des collectivités majeurs, ils sont tous vent debout contre cette décision. Et prépare-la riposte.

FJO. avec E-M. Golabkan et B. Pansiot-Villon •

©Guadeloupe

Le ton est donné. L'intervention de Serge Letchimy dans cette réunion des élus et des associations mobilisées dans le dossier Chlordécone, donne un accent grave à cette rencontre.

Il s'agit de réagir, et surtout de réagir ensemble aussi bien à l'échelon de la Guadeloupe qu'à celui des deux îles.

Et même si, pour certains, il convient encore de réfléchir afin d'adopter une solide stratégie commune, d'ores et déjà, les deux îles sont engagées dans la rédaction d'une motion commune qu'elles adresseront au gouvernement. Engagées aussi dans l'organisation parallèle d'une journée populaire de mobilisation.

©Guadeloupe

L'aspect judiciaire demeure le faire de lance de la réaction souhaitée par les élus. Les collectivités majeures se sont constituées parties civiles et ont interjeté appel de la décision.

©Guadeloupe

Paradoxalement, la décision judicaire qui visait à éteindre toute action dans le traitement du dossier chlordécone, aura été l'élément galvaniseur qui fédère désormais toutes les volontés politiques et associatives et peut-être, à terme, la volonté populaire.