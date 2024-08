La Guadeloupe fière de Teddy Riner

Partager :

La légende Teddy Riner s’est offert deux médailles olympiques supplémentaires, lors des JO Paris 2024, sous l’œil attentif et rempli de fierté des supporteurs français et tout particulièrement des Guadeloupéens. À 35 ans, il est devenu le judoka le plus titré de tous les temps. Nous étions aux côtés de ses proches, des habitants de sa commune d’origine (Vieux-habitants) et même avec les fans qui ont suivi ses exploits, depuis la plage de Sainte-Anne ! Tous l’attendent dans l’archipel, pour fêter dignement sa réussite.

La France salue le palmarès de Teddy Riner, qui fait honneur au pays tout entier : cinq médailles d’or olympiques, dont trois en individuel et onze titres de champion du monde, notamment. Paris a scandé son prénom à l’unisson, durant toutes les étapes des Jeux Olympiques 2024 qu’il a franchies, dans la capitale. Pour lui, les supporteurs ont chanté la Marseillaise. Cette fierté est décuplée en Guadeloupe, "terre de Champions" (selon le slogan de la collectivité régionale) d’où est originaire "le colosse", "l’empereur", "le monumental", "l’indétrônable"... la presse nationale ne sait plus quel superlatif employer pour le définir. Il y a eu une explosion de joie, jusque sur la plage de Sainte-Anne, hier en mi-journée (3 août 2024), quand Teddy Riner a renversé son adversaire japonais, lors du dernier combat qui a donné le titre olympique à l’équipe de France mixte de judo ! Cette victoire par ippon a été vue par les baigneurs qui, depuis le sable fin ou dans l’eau, ont assisté à la finale de cette compétition, grâce à l’écran géant installé sur place.

Dès lors, chacun n’a pas tari d’éloges, en évoquant le parcours et les grandes qualités du judoka le plus titré de tous les temps. Les personnes auxquelles nous avons tendu notre micro ont dit leur joie de compter parmi elles, un si exceptionnel athlète. Teddy Riner, une fierté guadeloupéenne • ©Barbara Pelmard et Boris Bourbon - Guadeloupe La 1ère La veille, une équipe de Guadeloupe la 1ère était au sein de sa famille, originaire de la commune de Vieux-Habitants. Le clan assistait aux épreuves individuelles de Teddy Riner qui, comme attendu, a remporté l’or, chez les lourds. Vous imaginez l’ambiance, dans ce foyer ! Nous vous proposons de revoir ce grand moment : Teddy Riner, le champion d'une famille • ©Yannis Elie et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère Même ambiance dans la fane zone mise en place par la municipalité des Vieux-Habitants, vendredi. Petits et grands étaient rassemblés pour assister aux combats du fils de la commune. Teddy Riner, fierté habissoise • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère À la question "d’où vient le judo ?" qui lui a été posée sur un média en ligne, Teddy Riner a ironiquement répondu : "Ça venait du Japon, maintenant ça vient de la Guadeloupe !".

Quoi de plus normal, donc, que de ramener l’or au pays ? Annonce de Teddy Riner à la Guadeloupe : "An ka vin !" • ©La 1ère Nou la ka atann vou Tédy !

