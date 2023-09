La Librairie Papyrus, véritable carrefour de la rentrée scolaire pour les Marie-Galantais

Partager :

Ce week-end, les librairies seront encore prises d'assaut, à quelques jours de la rentrée. Et en la matière, Marie-Galante ne fait pas exception. Mais sur l'île, on sait que la librairie Papyrus est, en quelque sorte, une référence en la matière. Et chacun sait qu'il faut s'y prendre tôt pour que tous soient servis à temps

L. Dolmare avec FJO. •

Si les consommateurs guadeloupéens et particulièrement ceux de la région Pontoise, sont de plus en plus obligés de faire avec la diminution du nombre de librairies dans la circonférence, à Marie-Galante, il y a longtemps que les usagers ont appris à faire avec ce qu'ils ont. Bien sûr, ils pourraient tous choisir de prendre le bateau pour aller faire leurs achats en fournitures pour la rentrée scolaire. Mais beaucoup considèrent qu'ils ne gagnent rien en faisant ainsi. Et cela, parce qu'à Marie-Galante, une librairie a su s'imposer pour satisfaire au mieux tous les clients. Papyrus, c'est son nom, vend bien plus que du papier. Toutes les fournitures demandées aux élèves peuvent y être achetées. Ici, c'est le professionnalisme des gérants qui a annihilé l'effet de la double insularité.

Partager :