La Ligue Guadeloupéenne de Football enjointe par la justice à repousser la date des élections d'au moins 30 jours

Le juge des référés, saisi par Rudy Manin suite au refus de la Ligue Guadeloupéenne de Foot de reporter les élections malgré la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a tranché. Le refus de la Ligue est considéré comme "un trouble manifestement illicite" de nature à priver Rudy Manin et sa liste de concourir au scrutin. Le tribunal ne remet pas en question l'irrecevabilité de sa liste. Il doit simplement avoir la possibilité, par un nouveau calendrier électoral, d'en présenter une conforme.

Après plusieurs semaines de conflit entre la Ligue Guadeloupéenne de Football (LGF) et Rudy Manin, candidat dont la liste avait été jugée irrecevable par la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) de la LGF, le juge des référés a tranché. Il annule la convocation à l'assemblée générale élective du 15 septembre 2024 de la ligue et enjoint cette dernière "à reprendre les opérations électorales en repoussant la date de l'assemblée générale élective d'au moins 30 jours à compter de la décision." La ligue est également condamnée aux dépens de l'instance.

Le refus de conciliation de la ligue ciblé par le juge

Si le rejet de la liste de Rudy Manin par la commission de surveillance électorale n'est pas remis en cause, c'est bien le refus de conciliation, proposé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en août dernier, qui constitue pour le juge "un trouble manifestement illicite de nature à priver le requérant et les membres figurant sur sa liste de concourir au scrutin." En refusant la conciliation et donc le report des élections, la Ligue s'est rendue coupable aux yeux du juge.

Dans un communiqué publié mercredi 11 septembre, la Ligue prend acte de cette décision de justice et informe qu'elle ne manquera pas de transmettre le nouveau calendrier électoral dans les meilleurs délais.

Victoire judiciaire pour Rudy Manin

De son côté Rudy Manin et la liste "Nouvel Ere, Convaincre plutôt que vaincre" se félicite de cette victoire judiciaire.

Nous saluons la décision du tribunal judiciaire qui comme celle de CNOSF, respecte le droit et la démocratie. Une décision pleine d'équité. Rudy Manin, liste "Nouvel Ere"

Il confirme que la liste est prête pour les élections, dès que le nouveau calendrier sera publié par la LGF.