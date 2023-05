La malnutrition aiguë menace la vie de plus de 100.000 enfants, en Haïti

Les conséquences de la violence des gangs sont plurielles, en Haïti. Tout le pays en est la proie ; la capitale Port-au-Prince et sa périphérie, en particulier. Et l’ensemble de la population en est victime, à commencer par les plus jeunes.

Dans cette situation, la malnutrition aiguë sévère chez les enfants a augmenté de 30% en un an, a déploré la semaine dernière le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), qui estime que la vie de plus 100.000 enfants est ainsi menacée.

L'Unicef estime que 115.600 enfants vont souffrir, en 2023, de cette forme de dénutrition la plus mortelle, qui représente l'une des principales menaces pour la survie des enfants ; ils étaient 87.500 en 2022. Les enfants de Port-au-Prince sont les plus touchés.

En Haïti, de plus en plus de mères et de pères n'ont plus les moyens d'apporter soins et alimentation appropriés à leurs enfants, et les parents ne peuvent pas les emmener dans les centres de santé en raison de l'augmentation terrible des violences des groupes armés (...) Combiné avec l'épidémie de choléra en cours, de plus en plus d'enfants souffrent d'émaciation sévère plus rapidement et vont mourir si des mesures urgentes ne sont pas prises.