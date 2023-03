La mobilisation pour Claude Jean-Pierre s'amplifie

C'est en réponse à l'appel lancé par l'ANG que plusieurs collectifs se sont rendus ce vendredi matin à Basse-Terre pour exiger d'être reçus par le Procureur de la République et demander la tenue d'un procès dans l'affaire Claude Jean-Pierre. Malgré la fin de non recevoir qui leur a été signifiée, tous resteront mobilisés dans le Chef-Lieu jusqu'à la tenue d'un meeting en fin de journée

Si la mobilisation de masse souhaitée par l'ANG n'a pas eu lieu, la détermination de ceux qui ont répondu à son appel était sans équivoque.

Aux côtés de Fatia et Christophe, la fille et le gendre de Claude Jean-Pierre, tous comptent faire valoir que le non-lieu demandé par le procureur relève "de l'arbitraire et de l'injustice".

Ils ont donc demandé à être reçus par le procureur pour le lui exprimer. Mais aucune suite favorable ne leur a été donnée.

Et avec cette mobilisation aujourd'hui à Basse-Terre, c'est surtout l'intention des uns et des autres qui s'affirment ; une volonté de ne pas en rester là, jusqu'à ce que la justice considère qu'il lui revient désormais de donner une réponse à cette revendication