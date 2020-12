La municipalité propose aux Saint-Claudiens un Noël revisité et numérique

Bientôt les vacances de Noël mais, un Noël inédit, Covid oblige ! A Saint-Claude, la municipalité organise le noël des solidarités. Au programme des festivités, ce 18 décembre, un chanté nwèl à distance, mais connecté, des contes et un concours de décorations...



Olivier Lancien •

Noël connecté à Saint-Claude

Fleure Lavaury-Bosc, adjointe au maire de Saint-Claude

En cette période d’épidémie de Covid 19, difficile d’avoir des fêtes de fin d’année traditionnelles. Qu’à cela ne tienne, les municipalités rivalisent d’ingéniosité pour permettre à leurs administrés d’avoir tout de même un vrai Noël. A Saint-Claude, Noël prendra une nouvelle forme, cette année.Un noël adapté et solidaire pour la ville de Saint-Claude, voilà l'objectif de la municipalité. L'opération "Noël des solidarités... an tan Covid", par du constat fait par la commune des grandes conséquences sociales mais aussi économiques de la crise sanitaire. Elie Califer et son conseil municipal ont réagi d’une part pour permettre d’avoir une activité économique et culturelle, mais aussi, d’autre part, pour soutenir une population qui a pu être ébranlée par cette crise sanitaire.Après le succès remporté par le concours de décoration des maisons de la commune, la municipalité voulait aller plus loin. Dès jeudi, il y aura un marché aux vivres dans le strict respect des gestes barrières, et pendant plusieurs soirs, les chantés Nwel vont se déplacer dans les quartiers par le biais de voitures sonorisées.Pour Fleure Lavaury-Bosc, adjoint au maire de la ville de Saint-Claude en charge de l’animation, de la jeunesse, des sports et de la culture, les animations de Noël sont remaniées mais l'esprit reste le même.