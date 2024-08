La natalité toujours en baisse mi-2024, en Guadeloupe comme dans le reste de la France, selon l'INSEE

La France compte de moins en moins de nouveau-nés, d’une année à l’autre. Et la Guadeloupe suit ce même chemin, notamment du fait de la baisse du nombre de femme en âge de procréer. On fait le point sur les chiffres rendus publics par l’INSEE, ce jeudi.

Guadeloupe La 1ère, avec l'AFP •

Le nombre de naissance continue de baisser en Guadeloupe, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette tendance est observée dans toutes les régions de France, à des taux variables.

De moins en moins de bébés dans l’archipel

Sur un an, entre juin 2023 et juin 2024, la natalité a chuté de 11,9% en Guadeloupe ; ce taux est le plus bas relevé en Outre-mer.

À titre de comparaison, ce repli est de -20,1% en Guyane et, dans l’Hexagone, il s'étend de -2,6% en Auvergne-Rhône-Alpes, à -14% en Normandie.

Localement, la baisse des naissances s'explique par un facteur simple : le nombre de femmes âgées de 20 à 39 ans - en âge de procréer ou période durant laquelle la plupart ont des enfants - est aussi en forte diminution ; elles étaient 60.000 en 2003, contre 40.000 en 2023.

Pour rappel, au 1er janvier 2023, la population de l’archipel guadeloupéen a été estimée à 375.845 habitants, soit 2631 de moins que l’année précédente.

C’est toute la France qui procrée moins

Entre janvier et juin, le nombre de naissances en France a baissé de 2,4% par rapport à la même période en 2023, poursuivant la tendance de l'an passé, a indiqué l'INSEE, ce jeudi 1er août 2024. Un peu plus de 326.000 bébés ont vu le jour en France sur les six premiers mois de l'année.

La baisse semestrielle est même de 3%, si l'on tient compte du fait que 2024 est une année bissextile. INSEE, 01/08/2024.

Sur le seul mois de juin, le nombre de naissances a chuté de 7,9% sur un an.

Depuis plus de deux ans, chaque mois, le nombre de naissances est inférieur à celui du même mois un an auparavant, détaille l'Institut.

Si cette tendance se poursuit, le nombre de naissances pourrait atteindre un nouveau plus bas annuel en 2024.

En 2023, il est déjà passé sous la barre symbolique des 700.000, pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Au total, 678.000 nouveau-nés avaient été recensés, soit -6,6% par rapport à l'année précédente.