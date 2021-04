La permanence d'Ary Chalus à Baie-Mahault perquisitionnée par la Police Judiciaire

J-M. Mavounzy avec FJO. •

Rien n'a filtré sur les raisons pour lesquelles la DZPJ a mené ce jeudi une perquisition en règle dans le local de la permanence d'Ary Chalus. Les quatre officiers de police judiciaire sont arrivés sur les lieux à 15h30 et en sont repartis à 16h30. Une heure au cours de laquelle ils se sont intéressés à certains documents.

En repartant, ils ont aussi invité le trésorier de l'association "L'Alliance baie-mahaultienne" à les suivre.

Pour l'heure on ne sait toujours pas ce que la DZJP cherchait dans ce local et ce pourquoi le trésorier a dû repartir avec les policiers. Ces derniers ont simplement indiqué qu'ils agissaient sur ordre du Procureur de la République de Basse-Terre.

On sait cependant qu'Ary Chalus avait déjà fait l'objet d'une interrogation judiciaire dans le cadre de l'affaire de l'embauche de Pascal Averne et que, depuis mardi, il est à nouveau sur la sellette en raison de la gestion des activités de la Société "Respire Plus".

Interrogé à ce propos mardi, le Président de la Collectivité régionale s'était dit victime de cabale et avait affirmé en conscience n'avoir rien à se reprocher.

Des épisodes judiciaires qui surviennent alors même que le calendrier électoral se profile vers des échéances régionales et départementales en juin.