La Préfecture et le Département mènent ensemble les journées départementales de prévention de la délinquance

Des journées conçues précisément pour évaluer le résultat des actions entreprises dans le cadre du plan départemental de prévention et de lutte contre la délinquance 2021-2024. Un point de départ pour mettre en œuvre les outils de la nouvelle stratégie locale en matière de prévention de la délinquance,

FJO. et Ch. Danquin •

Pour la Préfecture et le Département, il s'agit d'agir sans cesse avec efficacité pour que les mesures et les actions entreprises le soient en concertation et surtout, qu'elles portent des fruits qui pérennisent cette lutte contre la délinquance.

En l'occurrence, cette première journée aura permis d'organiser plusieurs ateliers en présence de professionnels et d’acteurs du milieu associatif, de la sécurité, de la santé et du social pour effectuer ce bilan et en déduire des perspectives.

Pour tous, il s'agissait d’identifier les causes du basculement dans la délinquance et les moyens de la prévenir en proposant des solutions concrètes d’accompagnement et de prise en charge.

MARIE LINE VIRAPIN CHEFFE DE LA MISSION JEUNESSE DU DEPARTEMENT • ©Guadeloupe

Atelier de prévention de la délinquance • ©Ch. Danquin

©Guadeloupe

Et parmi les chiffres que tous avaient en tête, on peut déjà citer celui du nombre de vols à mains armées enregistrés depuis le début de l'année : 294.

La Préfecture a d'ailleurs pris un arrêté en date de ce jour, 6 décembre 2023, instaurant une interdiction temporaire de vente, de détention, de port et de transport d’armes à feu, munitions et de leurs éléments de catégorie C et D. Un arrêté qui prolonge de six mois celui qui avait été pris en mai dernier.

"Cette interdiction ne s’applique pas aux chasseurs et aux licenciés de tirs sportifs. L’arrêté impose néanmoins aux licenciés de tirs sportifs, dont la licence a expiré, de se dessaisir de leurs armes.

Cet arrêté entend lutter contre la circulation des armes, et empêcher que les armes de catégorie D ne soient transformées en armes létales, ou utilisées pour commettre des vols à main armée en raison de leur ressemblance avec des armes réelles."