La "prime de Noël" versée la semaine prochaine à 2,3 millions de ménages modestes

La prime de Noël, un "coup de pouce avant les fêtes de fin d'année" d'un montant inchangé depuis 12 ans, sera versée le 15 décembre à "2,3 millions de ménages aux revenus modestes", a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Solidarités.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

Mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, cette aide d'au moins 152,45 euros (pour une personne seule) est accordée aux bénéficiaires de certains minima sociaux, comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER), a précisé le ministère dans un communiqué.

Prime versée automatiquement

La prime sera versée automatiquement par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou de Mutualité sociale agricole (MSA), sans que les bénéficiaires n'aient à effectuer une quelconque démarche.

Pour en bénéficier, il suffit d'avoir des droits au RSA ouverts au mois de novembre ou de décembre. Les organismes concernés font alors le nécessaire. Si vous percevez le RSA pour la première fois en décembre, vous toucherez la prime de Noël en janvier" Caisse nationale des allocations familiales



Comme depuis 2009, le montant de la prime de Noël sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants).

À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.

38 millions de bénéficiaires

Ce dispositif représente un effort de 467 millions d'euros au total, a précisé le cabinet d'Olivier Véran.

Il vient s'ajouter à "l'indemnité inflation" de 100 euros, annoncée par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre, mais qui concerne un bien plus grand nombre de Français.

Au total, 38 millions de personnes - salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux ou étudiants boursiers percevant moins de 2 000 euros net mensuels - percevront automatiquement cette prime, fin décembre pour les salariés, et début 2022 pour les autres catégories.

En Guadeloupe l’Insee estimait en 2017 que 34 % de la population vivait avec moins de 1 010 euros par mois et 19 % avec moins de 790 euros par mois.

Il y a un an, avec la crise liée à la pandémie, le Conseil départemental indiquait enregistrer plus de 1 000 demandes supplémentaires de RSA contre 901 en 2019.