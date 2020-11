Le Département inquiet face à l'explosion des demandes de RSA

Le vice-président du Conseil Départemental, Elie Califer, avait déjà exprimé son inquiétude quant à l'augmentation des demandes de RSA sur nos ondes. Les chiffres l'ont confirmé. En Guadeloupe, il y a près de 1000 dossiers supplémentaires à traiter par mois.

Priscilla Romain •

L'Etat en renfort ?

Augmentation durable de la précarité

Le Conseil Départemental sera-t-il encore en mesure de supporter le poids du budget du RSA ? C'est en substance la question que pose le communiqué inquiet publié par Josette Borel-Lincertin le 9 novembre dernier.La présidente du Conseil Départemental, a révélé queL'augmentation liée dans un premier temps aux difficultés liées au confinement et aux fermetures des entreprises, s'est prolongée dans le temps.Depuis, la tendance ne s'est pas tassée. Au contraire. Les services de la collectivités font état, systématiquement, d'un millier de demandes par mois. Cette explosion met clairement en danger la capacité du conseil départemental à financer cette aide.. Depuis, l'Etat n'en a jamais assuré le financement complet. Le reste à charge est donc prélevé dans les fonds de la collectivité.Or, si le budget du RSA s'alourdit, le reste à charge suivra fatalement le mouvement.Au regard des chiffres, on peut s'attendre à un montant deux fois plus élevé en 2020, avec des perspectives pour 2021 tout aussi pessimistes.Non seulement le RSA risque de compromettre les marges budgétaires de la collectivité, maisLa crise économique qui s'annonce va demander de gros efforts à des collectivités déjà fragilisées, reste à savoir si elles pourront tenir le choc.Au-delà des demandes de RSA, c'est un appauvrissement global de la population qui est à craindre. Les actifs précaires sont à la conjonction de facteurs défavorables.Pour preuve, les banques alimentaires, depuis le confinement ont alerté sur une augmentation des fréquentations ainsi que sur le changement de profil de leurs demandeurs