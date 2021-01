La route du Pont de l'Alliance définitivement réservée le dimanche matin aux cyclistes

Elle l'avait été le 3 janvier dernier pour la première fois et l'opération avait été succès. Un essai concluant qui a incité la Région péréniser la fermeture de la RN 11 le dimanche matin.

Guadeloupe La 1ère •

Le 3 janvier dernier, la RN 11, libérée des véhicules qui la sillonnent jours et nuit, s'était offerte entièrement, l'espace d'une matinée, aux cyclistes de 10 ans et plus. Une initiative de la Région particulièrement bien accueillie par de nombreux passionnés du vélo qui émettaient déjà le voeu qu'elle soit reconduite. (Voir : Le pont de l'Alliance offert aux cyclistes le temps d'une matinée)

Un voeu qui ne sera pas resté longtemps sans suite. Ce vendredi, Routes de Guadeloupe a anonncé la décision de systématiser l'opération. Elle aura désormais lieu tous les dimanches matin, de 6h30 à 11h.

De de fait, chaque dimanche, durant ce créneau horaire, la circulation sera réglementée de la manière suivante sur la RN 11 :

* Elle sera interdite dans les deux sens de circulation, entre le giratoire de Fonds-Sarail et l’échangeur de l’Aéroport Pôle Caraïbes. * Les usagers devront emprunter pour leurs déplacements en direction du nord GrandeTerre, l’itinéraire par la Route Nationale N°1, puis l’échangeur de Baimbridge (RD129), ou l’échangeur d’Hibiscus par la Route Nationale N°5.

* L'accès à l’Aéroport Pôle Caraïbes, se fera donc par cet itinéraire jusqu’à Providence, puis la RN11 (en direction de l'aéroport).