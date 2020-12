La science est en fête en Guadeloupe

Les enfants de Guadeloupe participeront à la Fête de la Science organisée pour eux par le Rectorat et l’Université des Antilles en visioconférence avec les scientifiques…Covid Oblige

Professeur Jean-Louis Mansot, Délégué régional à la science

La fête de la science 2020 c'est d'abord une thématique, planète nature déclinée en Guadeloupe sous l'angle des relations des êtres humains avec la nature.Cette année elle est organisée par le pôle universitaire régional de l'Université des Antilles en coopération avec l'académie, financée par l'Etat, la Région et le Département et, en raison de la pandémie covid 19, elle se tiendra en distanciel entre autres grâce aux nouvelles technologies de communications mises à disposition par l'Université des Antilles.Ce sont ainsi plus de quarante porteurs de projets, acteurs de la recherche, des entreprises et du secteur associatif qui vont présenter des séquences et y faire participer des classes pendant une semaine, du 7 au 11 décembre sur plus de 160 créneaux horaires auxquels pourront s'inscrire les classes des établissements de notre Académie, de l'ensemble de l'Archipel Guadeloupe et des iles du nord. Ainsi, pour chacune des séquences, 5 classes pourront se connecter et être en interaction dynamique avec le présentateur de la séquence.Le programme des séquences est disponible en ligne via le lien http://fdlsguadeloupe.univ-antilles.fr Les autres publics ne sont pas oubliés, ils pourront suivre en diffusion simultanée, en streaming, toutes les séquences pour chacun des horaires. Il suffira de se connecter sur le même site, et après avoir sélectionné l'image atelier ou conférence, cliquer sur la case "accéder" de l'icone de la séquence qu'ils souhaitent suivre.Enfin toujours pour tous les publics, et là, 24h sur 24, du 7 au 11 décembre, la possibilité de visionner des films, des documentaires et des séquences en replay en allant sur http://fdlsguadeloupe.univ-antilles.fr