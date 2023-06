La Sécurité Routière donne la parole aux victimes

Partager :

Cette semaine, la Sécurité Routière lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l'adresse des conducteurs et plus généralement, de tous les utilisateurs de la route. Et singulièrement, elle a choisi de donner la parole aux victimes. Pour beaucoup, ils gardent des séquelles quelquefois physiques et toujours morales. Tant il est vrai qu'on ne se remet jamais d'un accident puisqu'il en reste toujours quelque chose. Et c'est de cela que les victimes choisies témoigneront durant toute la campagne

FJO. •

Ils s'appellent Mike, Laura, Steven, Melinda et Karine la maman de Charles. Durant cinq semaines, ils vont, par le biais d'une campagne mise en place par la Sécurité Routière raconter avec leurs mots les maux que les accidents de la route leur ont laissés. La violence du choc entre les deux véhicules • ©SDIS Des accidents qui ont souvent été les conséquences de mauvaises conduites sur la route..

Le premier de ces témoins, s'appelle Mike. Son histoire est la première à être proposée au public pour entrer dans ce mois de sensibilisation. Des témoignages qui seront aussi là pour rappeller la nécessité pour les automobilistes de respecter tant par leur attention que par leur manière de conduire de respecter les usagers à pied, à vélo, en deux-roues motorisés et en trottinettes . Et la Sécurité veille à rappeler que, pour ces usagers sans protections physiques, Les conséquences d'accidents sont donc souvent graves, voire fatales , pour eux. Chaque année, ils représentent plus de 60 % des tués. Redoublons de vigilance à leur égard. Sécurité Routière Lancée en ce début du mois de juin et pour tout le mois, à la veille donc des grandes vacances, cette campagne est l'occasion de rappeler à tous les automobilistes, occasionnels ou habituels, la nécessité de respecter les limitations de vitesse, les ports obligatoire de la ceinture et du casque, l’interdiction d’utiliser son téléphone au volant, ou encore l’interdiction de consommer alcool et stupéfiants. Accident de la route • ©SDIS Guadeloupe Toutes causes qui font que, à ce jour, la Guadeloupe compte d’ores et déjà plus de 250 victimes sur les routes depuis le 1er janvier 2023. Pour retrouver la campagne : Le lien YOUTUBE :

Partager :