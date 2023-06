La vérité, l'un des sujets fondamentaux de l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2023

La vérité, l'art ou la justice pour les filières générales, exemples des thématiques auxquelles les candidats à l'épreuve de philosophie ont été confrontés ce mercredi. Souvent stressés avant, ils en ressortent souvent avec l'impression que ça n'a pas été si difficile que cela. Il fallait juste aimer penser et le dire.

FJO. avec J. Rayapin et O. Duflo •

Dans cette salle du lycée Sonny Rupaire à Sainte Rose, certains candidats ont eu la surprise de recevoir leur sujets des mais de la rectrice d'Académie. Pour autant, cela n'aura pas changé la teneur des sujets.

Ainsi, pour la filière technologique, on s'est interrogé pour savoir si les objets techniques favorisent la liberté ou encore " Cherchons-nous naturellement la vérité. La vérité qui était aussi au menu de la filière générale où le choix devait se faire entre une question sur la vérité : "Ce qui est vrai peut-il être réfuté ?" une autre sur l'art et le bonheur qu'il procure : "Les artistes nous rendent-ils heureux ?" ou un texte de Cicéron sur les lois ou l'auteur nous rappellent que "rien n'est plus important que de concevoir clairement que nous sommes nés pour la justice, et que le droit n'est pas fondé sur l'opinion mais sur la nature..."

. • ©O. Duflo

Un droit naturel qui aura beaucoup inspiré ceux qui ont choisi de composer sur ce texte. Tant et si bien que, beaucoup au lycée des Droits de l'Homme de Petit Bourg se souviendront pendant longtemps de cette enseignante qui leur aura recommandé de ne pas utiliser toute la Forêt Amazonnienne et les aura aidés à rationaliser leur pensée pour en revenir à l'essentiel.

©Guadeloupe

La philosophie n'est probablement plus la matière fondamentale d'antan que l'on craignait et qui lançait les épreuves du baccalauréat mais elle garde toujours son panache légendaire.

Vidée aussi de son importance dans la note finale que bon nombre de matières lui disputent désormais, elle intervient après le contrôle continu de l'année scolaire, après aussi les épreuves de spécialités passée en mars et avant le nouveau phare du bac, "le Grand Oral" que les candidats de cette année passeront la semaine prochain.

. • ©O. Duflo

Pourtant, à les entendre aujourd'hui, l'avoir passée donne encore l'impression qu'on est vraiment dans le temps du bac 2023 et que c'est presque fini.

Voir aussi :