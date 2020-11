Lacroix sur le chemin d'une renaissance

Au-délà du rond-point Solitude, les associations de Lacroix se battent pour en faire un lieu de vie agréable pour tous ses habitants. Les Fromagers vont partie de ces militants qui ont organisé, ce vendredi, une journée d'action pour l'embellissement du quartier.

Priscilla Romain •

L'association Les Fromagers présidée par Jean-Louis Pierre, militant associatif de longue date, a fait de la réhabilitation de l'image de Lacroix son cheval de bataille. Une tâche compliquée. Plusieurs communautés cohabitent dans cette zone, autrefois fleuron du développement de l'agglomération pointoise, et il est parfois houleux d'instaurer l'entente entre elles.Dans tout le quartier, des bonnes âmes en chemises vertes arrosent et taillent les espaces verts. "Nous voulons embellir le quartier pour montrer aux jeunes que c'est possible." déclare Teddy, jeune membre de l'association. Ces espaces verts sont aussi la clé d'un projet d'autosuffisance alimentaire mis en oeuvre par l'association.Si l'association s'affaire autant c'est que sa mission est grande.Dans ses missions, elle prend en charge la défense des locataires, le développement d'un jardin solidaire collectif, l'embellissement du quartier et l'accompagnement de la scolarité.Des fresques peintes un peu partout dans le quartier, montrent son enracinement profond et sa détermination à faire d'un lieu - qui passait presque pour un coupe-gorge il y a encore quelques années - un petit village urbain.