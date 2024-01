Lancement du recensement de la population 2024

Entre 4 à 5 semaines. C’est le temps qu’il faudra aux 200 agents recenseurs mandatés par les communes et l’INSEE pour comptabiliser le nombre d’habitants résidant en Guadeloupe. La campagne 2024 débute ce jeudi. Si vous êtes sollicités, il vous est demandé de réserver un bon accueil aux enquêteurs qui vous soumettront leur questionnaire.

C’est ce jeudi 18 janvier 2024 que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) lance l’enquête annuelle de recensement de la population de la Guadeloupe, en collaboration avec les communes. Durant quatre semaines, des personnes mandatées passeront chez les administrés, afin que ceux-ci répondent à un questionnaire succinct.

Une baisse démographique constante

En six ans, le nombre d’habitants de l’archipel a continuellement baissé, à hauteur de -0,6% annuellement, en moyenne. Au 1er janvier 2021, le territoire comptait 384.315 résidents ; c’est 13.700 de moins qu’en 2015.

Cette baisse de la population s’explique par un plus grand nombre de départs que d’arrivées sur le territoire et par un faible excédent naturel, entre 2015 et 2021. INSEE Guadeloupe

Des disparités sont observées d’une commune à l’autre : Lamentin et Saint-Claude ont gagné des administrés, tandis que Basse-Terre et Les Abymes se sont dépeuplées, par exemple.

Nouveau recensement cette année

Dix-huit communes de la Guadeloupe sont concernées par le recensement 2024, ainsi que la collectivité de Saint-Martin. L’enquête durera quatre semaines (du 18 janvier au 17 février) pour les communes de moins de 10.000 habitants et cinq semaines (du 18 janvier au 24 février) pour les territoires de plus de 10.000 habitants.

Pour cette campagne, les 200 agents recenseurs mobilisés ont été recrutés par les communes. De son côté, l’INSEE organisera et contrôlera les opérations.

Recenser la population est très important, dans la mesure où le nombre d’habitants sert de socle à la mise en place des politiques publiques.

Il en découle le niveau de participation de l’Etat aux budgets des communes. Localement, les communes doivent ainsi obtenir le budget nécessaire aux équipements collectifs (écoles, crèches, pharmacies, CCAS, etc.). Manon Césaire, cheffe de la division "recensement de la population" à l’INSEE Guadeloupe

La taille du conseil municipal et le mode de scrutin sont aussi déterminés sur cette base.

Bon à savoir : le recensement se fait aussi par Internet. Des améliorations de la plateforme dédiée ont été apportées, car ce procédé n’a pas remporté l’adhésion de la population, antérieurement.

L’année dernière on a eu un taux de réponse de seulement 15,3% via Internet. Ça correspond à un peu moins d’une personne sur six, en Guadeloupe : donc c’est vraiment un taux faible. Manon Césaire, cheffe de la division "recensement de la population" à l’INSEE Guadeloupe

C’est ainsi que l’ergonomie du questionnaire en ligne a été revue et, par ailleurs, plus besoins d’ordinateur ; il est possible d’y répondre via son smartphone, rapidement et simplement.

L’INSEE appelle les personnes sollicitées à ne pas négliger ce recensement, une procédure déclarative et Ô combien importante.