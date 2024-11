Le brevet des collèges devient le ticket d'entrée pour le lycée

C'est un pas de plus qui est fait dans la révolution du "choc des savoirs" voulue et annoncée par Gabriel Attal alors qu'il était ministre de l'Education Nationale. L'"Acte 2" de cette réforme vient d'être annoncé par Anne Genetet. L'actuelle ministre de l'Education nationale fait, par exemple du brevet des collèges, l'incontournable ticket d'entrée en lycée à partir de 2027.

Son évolution mériterait un chapitre à lui tout seul dans l'histoire de l'Education Nationale en France (Voir : Le diplôme National du Brevet : un rite de passage pour les collégiens avant le lycée). Mais cette fois, après avoir frisé la disparition pure et simple ou en tout cas, son remplacement par le contrôle continu intégral, le Brevet des Collèges s'apprête à revenir en force. Dès 2027, il sera obligatoire pour entrer en lycée. De fait, les élèves actuellement en 5ème seront les premiers à être concernés par ce changement.

C'est l'une des deux principales mesures prévues au titre de l'Acte 2 du "choc des savoirs". Désormais, les collégiens qui n'auront pas obtenu leur brevet pourront soit partir en CAP, soit rejoindre une classe prépa seconde. Il faut savoir que, l'an dernier, à l'échelle nationale, 14% des candidats ont échoué au brevet.

Dès cette année, nous allons distinguer la note d'histoire-géographie et la note d'EMC (enseignement moral et civique) pour redonner de la valeur à cette matière. Et dès qu'un élève aura plus de 18 sur 20 au Brevet, on ajoutera la mention "Très bien avec félicitations du jury" pour valoriser sa réussite" Anne Genetet, ministre de l'Education nationale.

Renforcement des mathématiques en lycée

La réforme du baccalauréat mise en place par Jean-Michel Blanquer avait vidé cet examen de l'importance des mathématiques. Elles avaient même été supprimées des filières où elles ne faisaient pas partie des matières dominantes.

Première conséquence, l'affaiblissement des potentiels des Grandes Ecoles particulièrement destinées à la formation des ingénieurs.

Un constat qui avait déjà conduit Gabriel Attal a annoncé que le ministère allait revoir sa copie. Anne Genetet a donc annoncé que, dans cet Acte 2 du "Choc des savoirs", les mathématiques seront désormais présentes lors des épreuves anticipées du bac en 1ère. Une mesure qui sera valable dès 2026 pour les élèves de 1ère qui passeront leur bac final en 2027. Selon le ministère, ce sera une manière d'instaurer un baromètre pour évaluer le niveau en mathématiques des lycéens de France.

Une organisation et des moyens humains

Ces nouveaux pas voulus pour améliorer les résultats des élèves ne se feront pas pour autant sans moyens. Moyens organisationnels tout d'abord avec les groupes de besoin instaurés dans les collèges depuis la rentrée 2024 pour les classes de 6ème et de 5ème. Ils ne devraient pas être poursuivis en 4ème et en 3ème comme initialement prévu. Mais les élèves les plus en difficulté devraient être affectés dans des classes à effectifs réduits et bénéficier d'un accompagnement ciblé, notamment pour le français et les mathématiques.

Dans cet accompagnement sur mesure voulue par le ministère, les collégiens qui en auront le plus besoin devraient accéder sans peine aux dispositifs "devoirs faits" et aux stages de réussite.

Par ailleurs, le ministère espère affecter entre 1000 et 1500 enseignants pour répondre à ces nouveaux objectifs. Cela, soit par redéploiement de postes, ou par le biais de recrutement.

Recrutements aussi au niveau des conseillers d'éducation et des assistants d'éducation (surveillants) puisque ce sont eux qui pourront permettre que tous ces changements se passent le plus harmonieusement dans les établissements scolaires du secondaire.