Le CHU de la Guadeloupe dénonce la violente agression de son directeur, Gérard Cotellon

Le directeur du CHU de Guadeloupe frappé et les vêtements de son adjoint arrachés. Après avoir été séquestrés durant plusieurs heures dans leurs bureaux, Gérard Cotellon et Cédric Zolezzi disent avoir été agressés, par des militants anti-obligation vaccinale, lors de leur exfiltration par la police.

Guadeloupe La 1ère •

Une nouvelle escalade de violence intolérable et condamnable a été franchie, ce mardi 4 janvier 2022, par les manifestants contre l’obligation vaccinale, mobilisés au CHU de la Guadeloupe. Communiqué du CHU de la Guadeloupe - 04/01/2022

Dans le communiqué produit durant la nuit, aujourd'hui, le service communication du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe fait référence aux coups reçus par Gérard Cotellon, directeur général de l'établissement de santé, alors qu'il était exfiltré du bâtiment administratif qui accueille son bureau, quelques heures plus tôt.

Lui et plusieurs de ses collaborateurs étaient enfermés, depuis la fin de matinée, dans l'édifice, dont les accès étaient bloqués par "une cinquantaine de manifestants postés" sur place.

Et, au moment où ils ont tenté de sortir, escortés par la police, le directeur "a reçu des coups de pieds aux cotes et un violent coup de tête qui l’a à demi assommé", explique le CHU. "Quant au directeur général adjoint, Cédric Zolezzi, escorté difficilement vers une voiture de police, il a vu ses vêtements arrachés et déchirés et le véhicule de police qui l’exfiltrait pris pour cible", complète le communiqué.

Par ailleurs, les manifestants auraient "gravement endommagé le véhicule d’une assistante de direction", toujours selon le CHU.

Face à ces débordements inqualifiables, c’est toute la communauté hospitalière qui s’indigne et condamne fermement ces méthodes de violences et d’intimidation, employées par une poignée d’individus, dans cet établissement où 95% des personnels répondent à l’obligation vaccinale. Communiqué du CHU de la Guadeloupe - 04/01/2022

Sur place, les tensions ont été vives, tout au long de la journée.

Alors que la majorité des leaders du Collectif d'organisations en lutte contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire était en conférence de presse, à Dothémare, l'Union des travailleurs de la santé (UTS-UGTG) a organisé le siège de la direction générale du CHU. Les militants s'y sont installés dès 11h30. Dès lors, les membres de la direction étaient séquestrés à l'intérieur. A l'extérieur, l'ambiance était relativement sereine, même si les personnes mobilisées avaient la ferme intention de ne pas bouger, avant satisfaction.

Le secrétaire général de la section syndicale, Gaby Clavier, expliquait, sur notre antenne télé, à 13h00, que lui et les autres grévistes étaient venus chercher "leur argent", après les retenues sur salaire effectuées au détriment des employés suspendus, pour non-respect de la loi du 5 août 2021, instaurant l'obligation vaccinale.

Le CHU a maintes fois dénoncé les violences subies par les personnels de l'hôpital non-grévistes, les actes d'intimidation, ainsi que les dégradations commises, tant sur les biens de l'hôpital que sur ceux, personnels, des acteurs de l'établissement.