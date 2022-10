Le Cinestar limite l’accès des salles aux mineurs, le samedi, après 18h30

Les mineurs entreront au Cinestar accompagnés d’un parent, ou n’entreront pas, au-delà de 18h30, le samedi. La nouvelle règle est en vigueur depuis le 15 octobre, suite à des débordements survenus une semaine auparavant.

La direction du complexe Cinéstar de Dothémare, aux Abymes, a pris des dispositions pour que les évènements survenus il y a une semaine ne se reproduisent plus.

Voici les termes du communiqué qui a été émis :

Compte-tenu des débordements survenus récemment au Cinestar, mettant en cause des dizaines de jeunes, probablement mineurs, dans l'enceinte et aux abords du Cinestar, la décision de permettre aux mineurs d'accéder en salles uniquement accompagnés d'un adulte, pour les séances du samedi soir, après 18h30, s'applique dès aujourd'hui, samedi 15 Octobre, et fera l'objet de nouveaux ajustements, suite aux réunions déjà programmées avec les forces de l'ordre. Les nouvelles mesures mises en place en concertation avec la police seront communiquées ultérieurement. Christelle Galou, directrice générale Cinestar by Caribbean Cinemas

Note affichée sur les caisses du Cinestar • ©Ludovic Gaydu

Les évènements à l’origine des nouvelles règles

Le samedi 8 octobre 2022, les employés ont voulu raccompagner un groupe de plusieurs jeunes vers la sortie, pour cause de débordements. Dès lors, en colère, ils se sont rassemblés, faisant pleuvoir les insultes, face à des usagers médusés. Il y a eu un mouvement de foule et les évènements ont dégénéré, à tel point que les rideaux ont été baissés, empêchant les uns de sortir et les autres d’entrer.

Deux témoins de la scène racontent :

Ils ont ouvert juste pour que la BAC [NDLR : Brigade anti-criminalité, service de la police nationale] puisse entrer et arrêter les individus qui faisaient les mouvements de foule à l’intérieur et envenimaient la situation. Il y avait des personnes qui avaient acheté leur ticket et qui ne pouvaient pas accéder à la séance ; la salle était fermée à cause de la bagarre dans le cinéma. Mathis client du Cinéstar, âgé de 24 ans

Mathis, client du Cinéstar, témoin des débordements du 8 octobre 2022. • ©Ludovic Gaydu

Ça m’a vraiment dégoûté, parce qu’ils étaient vraiment amassés. Et, en fait, moi, si je vais au cinéma, c’est vraiment pour me détendre. Je suis un cinéphile, j’aime aller au cinéma... mais quand j’entends déjà un désordre à l’extérieur, je me dis mais c’est quoi ces jeunes-là ?! Ensuite, je les vois rentrer dans le cinéma, etc. Et rien n’est fait ! Moi, ça me dérange un peu. Là maintenant, je sais, que le week-end c’est à bannir ; pour regarder un film, faut y aller en semaine... Swayne, client du Cinéstar, âgé de 24 ans

Swayne, client du Cinéstar, témoin des débordements du 8 octobre 2022. • ©Ludovic Gaydu

Selon un habitué des lieux, qui a préféré rester anonyme, les fauteurs de trouble sont régulièrement là, surtout en période de vacances scolaires et le week-end. Ils passent d’une salle à l’autre, quelque-soit leur ticket et sont sources de désordre, au détriment des autres spectateurs.

Un mineur a été interpellé, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Un adulte accompagnateur après 18h30, le samedi : les clients partagé

Les usagers, y compris les parents, sont partagés, quant à la décision de la direction du cinéma.

Pour certains, c’est une bonne chose, tant pour la sécurité des enfants, que pour la tranquillité des adultes.

Pour moi, c’est une bonne décision, c’est une bonne initiative, parce qu’après 18h30, il y avait vraiment trop de jeunes aux abords du cinéma. Moi-même, je me suis rendue au cinéma la semaine dernière, c’était infernal ! Pourtant j’ai pris la séance de 18h45 et je ne pouvais absolument pas regarder le film, parce que j’étais embêtée par les nombreuses allées et venues. Clients du Cinéstar

Couple de clients du Cinéstar • ©Ludovic Gaydu

Moi, ça ne me dérange pas ! Je préfère qu’il aille aux séances un petit peu plus tôt. S’il fallait que je l’accompagne, ça ne me dérange pas, mais quand ils sont entre amis, les jeunes, ils peuvent regarder leur séance et après, moi, je viens les récupérer, il n’y a pas de soucis. Maman d’un jeune client du Cinéstar

Maman d’un jeune client du Cinéstar • ©Ludovic Gaydu

D’autres clients estiment qu’il faut lâcher un peu de lest aux jeunes et la pilule a du mal à passer :

Je suis mi-figue, mi-raisin, pour et contre. Pour : c’est toujours intéressant d’avoir un adulte aux côtés de ses enfants. Contre : ce sont des ados, ils ont besoin de souffler un peu, après une semaine au lycée Maman d’un jeune client du Cinéstar

Maman d’un jeune client du Cinéstar • ©Ludovic Gaydu

C’est un peu chiant ! Ce n’est pas très intéressant, parce qu’on aimerait avoir un peu plus de liberté. On préfère aller au cinéma le soir, c’est mieux ! Mais j’aime bien sortir avec maman, donc... Lilou et Daïna, adolescentes, clientes du Cinestar

Lilou et Daïna, adolescentes, clientes du Cinestar • ©Ludovic Gaydu

Quoiqu’il en soit, la consigne a été entendue et beaucoup de mineurs non accompagnés, sont venus profiter d’une séance de cinéma, avant l’heure limite, hier après-midi.

Ambiance sereine, au Cinestar, le 15 octobre, dans l'après-midi • ©Ludovic Gaydu

