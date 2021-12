Le combat d'un homme pour le respect de sa personne

Rudy René a décidé de se faire entendre. Il veut que la justice reconnaisse l'erreur médicale dont il a été victime. Mais son combat vise aussi bien le praticien qui l'a opéré que l'expert médical qui a justifié le chirurgien sans analyser tous les paramètres de l'opération

Très connu dans les milieux du Gwo ka et de la culture en général, Rudy René mène cette fois un combat seul, pour lui-même. Opéré selon lui, sans protocole, et sans véritable diagnostique, Rudy Renée, est aujourd’hui un homme en colère. Il a donc décidé d'agir pour se faire entendre et surtout, pour que justice lui soit rendue

Une grève afin de dénoncer, ce qu’il dit être une erreur chirurgicale, commise en 2019, à la Clinique des Eaux Claire, et qui n’a pas été sans conséquence sur sa santé.

L'homme dénonce aussi une injustice car, à ce jour, il n’a toujours pas eu gain de cause auprès du tribunal, à cause selon lui d’un expert peu objectif.

Rudy René a décidé d'observer une grève de la faim devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, à compter de ce mardi 14 décembre 2021