Le conseil départemental au chevet des directeurs de collège

Le conseil départemental a tenu, ce lundi 7 décembre, à faire le point sur la rentrée scolaire 2020-2021 avec les directions des collèges publics de Guadeloupe, en présence de la Rectrice d'Académie. La collectivité veut calmer les inquiétudes provoquées par une rentrée compliquée.

Eddy Golabkan et Priscilla Romain •

Une meilleure politique éducative

Avec tous les principaux des collèges que j'ai réunis à Basse-Terre, et en présence de la rectrice de l'@AcGuadeloupe @gangloffchris, nous tirons ensemble les premiers enseignements d'une année scolaire 2020-2021 marquée par la crise sanitaire.

Réunis autour de la table du palais Départemental de Basse-Terre,Face à eux, les élus départementaux et la Rectrice d'Académie Christine Gangloff-Ziegler. Les personnels et les élèves ont été bousculés par une année marquée par les grèves et la crise sanitaire.et de conciliation affichée par la présidente Josette Borel-Lincertin.La politique éducative des collèges publics est une prérogrative du conseil départemental. Cette réunion est aussi une occasion d'en fixer les axes avec la direction des établissements au niveau pédagogique et matériel. D'autant que la crise sanitaire a fait émerger dans besoins nouveaux, notamment numérique, que les établissements doivent désormais couvrir. En 2020, la collectivité a alloué 3 168 000 euros à leur fonctionnement et 290 740 euros dédiés à leur équipement.