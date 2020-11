Le DPLSH est désormais la faculté Roger Toumson

Le département pluridisciplinaire de lettres langues et sciences humaines du camp Jacob à Saint-Claude est devenu il y a une semaine, une faculté de plein exercice. Et elle porte le nom de l'un des enseignants qui l'Université des Antilles, Roger Toumson.

Th. Philippe •

Le batiment de l'ancien hôpital militaire du Camp Jacob est classé monument historique depuis 2005. Il a été réhabilité dans le cadre d’un vaste projet financé par l’Etat et la Région Guadeloupe (2007-2013) pour devenir le Campus du Camp Jacob.

Créé en 2007, le Département Pluridisciplinaire de Lettres, Langues et Sciences humaines (DPLSH) est devenu en 2011 une composante de plein exercice de l’Université des Antilles. Implanté sur le site historique de l'ancien hôpital miliatire du Camp Jacob à Saint Claude, le DPLSH a d'abord cherché àconsolider son implantation et son rayonnement sur le Pôle Guadeloupe et plus largement à l’Université des Antilles, en proposant des formations innovantes, au plus près des besoins du territoire et des réalités du bassin caribéen et américain, avec une ouverture vers d’autres espaces.Sa nouvelle dénomination est faculté Roger Toumson, UFR des humanités caribéennes. Son changement de statut en unité de formation et de recherche a été voté à l'unanimité par le conseil d'administration de l'université des Antilles.Actuellement, l'UFR compte 4 filières qui assurent des enseignements, niveau licence :- La filière Lettres coordonne la licence mention Lettres qui propose deux parcours : métiers de l’enseignement et de la recherche / Etudes littéraires appliquées (ELA)- La filière Humanités coordonne la licence mention Humanités- La filière Langues étrangères appliquées Anglais-Espagnol (spécialité Espaces Caraïbes-Amériques)- La filière Arts du spectacle coordonne la licence mention Arts du spectacle et des arts vivants.