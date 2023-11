Le Fraternibus sillonne la Guadeloupe pour rompre l'isolement des personnes précaires

Le Fraternibus du Secours Catholique s’est arrêté ce jeudi à Pointe-à-Pitre, sur l’esplanade de l’hôtel de ville. Une démarche en direction des personnes en difficulté. L'association veut alerter sur l’état de pauvreté croissant dans la ville.

Barbara Palmard et Daniel Quérin •

Des bénévoles du Secours Catholiques vont à la rencontre des personnes isolées ou en situation de précarité, en allant à leur rencontre à bord du Fraternibus.

Hier, il s’est arrêté à Pointe à Pitre, sur l’esplanade de l’hôtel de ville. Une main tendue bien accueillie par les populations concernées.

Un fourgon itinérant aménagé d’outils numériques... C’est le principe du Fraternibus. Il accompagne les personnes en grande précarité pour leurs démarches dématérialisées.

Santé, logement ou encore aide sociale... Ils étaient plusieurs à venir se renseigner sur leur accès au droit. Et ainsi connaître ses droits et obligations. Beaucoup d'administrés ne connaissent pas encore suffisamment leurs droits et n’ont pas accès au numérique, alors que le besoin se fait ressentir.

Une initiative qui devrait se répéter. L’équipe de bénévoles compte renouveler l’opération une fois par mois sur tout le territoire.