Le geste des pétroliers en faveur des personnels soignants

Ils ne voulaient pas être en reste dans les actions mises en oeuvre ici et là en faveur des soignants. Les principales sociétés du secteur pétroliers se sont organisées pour apporter une aide à leur mesure aux personnels soignants. Des bons et cartes de carburants seront mises à leur disposition.



Guadeloupe La 1ère •

A l'origine de ce geste des pétroliers, les sociétés Rubis Antilles-Guyane (Stations Vito), la SARA et le Groupe SOL (SOL Antilles-Guyane, SOL Guyane Française, Stations ESSO et SOL). Elles mettent ensemble une cagnotte de 45.000€ (soit 15.000€ par territoire) qui leur permettra de proposer aux soignants des bons et des cartes carburants. Ils seront remis au CHU et au SAMU de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, mais aussi aux union régionale de sages-femmes et aux Clubs services, Rotary de Cayenne en Guyane, Rotary Fort-de-France Sud en Martinique et le Lion’s Club Guadeloupe Doyen, particulièrement pour les infirmiers.

La distribution de ces bons et cartes carburant se fera au cours de la 2ème quinzaine du mois d’avril afin de donner du temps aux équipes de ces sociétés pour tout mettre en œuvre pour réaliser cette opération de solidarité.