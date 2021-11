Le Gosier : un réseau de proxénétisme démantelé, à Grand-Baie

Cinq hommes seront jugés le 15 décembre prochain, pour "proxénétisme aggravé". Ces habitants de Grand-Baie faisaient payer des prostituées, originaires de la République Dominicaine, en leur louant des chambres et via des droits de passage.

Un réseau de proxénétisme a été identifié et mis hors service, à Grand-Baie, section de la commune du Gosier.

Après plusieurs mois d'enquête, un coup de filet a été réalisé, entre le 09 et le 12 novembre 2021.

Une vingtaine de prostituées et cinq proxénètes ont été mis hors d'état de nuire, par les services de la Direction de la police Judiciaire du morne Vergain des Abymes. Ces derniers ont été épaulés des services de la police aux frontières.

Quatre guadeloupéens louaient, sur place, des chambres aux femmes qui vendaient leurs charmes ; des filles originaire de la République Dominicaine, qui pouvait ainsi s'adonner à leur activité. Les chambres étaient louées entre 400 et 600 euros mensuellement.

Un cinquième larron identifié, se faisant passer pour un proxénète à la retraite, permettait, quant à lui, aux filles d'accéder à leurs chambres, en passant sur sa propriété, contre un droit de péage. Ce tenancier d'un bar clandestin exigeait, chaque semaine, 150 euros de "droit de péage" et de "tapage".

L'activité, illégale mais Ô combien juteuse, a permis aux personnes incriminées, sur une période de 5 ans, d'engranger des dizaines de milliers d'euros.

Une somme d'un peu plus de 87.000 euros, en espèces, a été découverte et saisie ; somme qui était en possession de tous les mis en cause confondus. Et un peu plus de 71.000 euros ont été saisis sur les comptes bancaires de ces mêmes intéressés.

Tous ces habitants de Grand-Baie ont été déférés, ce vendredi 12 novembre, devant le Parquet de Pointe-à-Pitre et présentés devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d'une comparution immédiate.

Patrick Desjardins, procureur de la République précise, au micro de Laura Séné et Christian Danquin, que l'affaire a été renvoyée au 15 décembre 2021, à la demande de la défense.

Bilan provisoire de cette affaire : trois mandats de dépôt (direction le centre pénitentiaire) et deux placements sous contrôle judiciaire ; les deux individus laissés libres doivent s'acquitter du paiement d'une caution de 5000 €.