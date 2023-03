Le jardinage, une activité qui compte de plus en plus d'adeptes en Guadeloupe

On le sait, on jardine beaucoup en Guadeloupe. Mais depuis quelques années, nombreux sont les consommateurs à cultiver des fruits, légumes ou herbes aromatiques. Une façon de faire quelques économies.

Marie-Lyne Plaisir, Ronhy Maléty •

Courgette, concombre, aubergine ou laitue... Les étals de la pépinière de Ludgy Hibade regorgent de plants... Et chaque week-end, des jardins débutants ou confirmés se pressent, venus acheter un nouveau fruit ou légume à ajouter à leur potager.

Le jardinage, une pratique qui s’est développée durant le confinement et qui avec l’inflation fait de plus en plus d’adeptes.

Pour beaucoup, faire pousser ses fruits et légumes est une bonne façon de faire des économies. Et certains ont fait le choix de planter du bio, toujours dans un souci de consommer des produits de bonne qualité.