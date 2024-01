Le mariage pour tous en passe d'être appliqué à Sint Maarteen

Sint Maarteen devrait appliquer le mariage pour tous dans les prochaines semaines. Une décision de la cour suprême des Pays Bas va contraindre toutes les îles néerlandaises à mettre en œuvre l’union des couples de même sexe.

Vers la reconnaissance du mariage pour tous à Sint-Maarteen ? Cela devrait être fait dans les 6 mois à venir. La conséquence d’une décision de la justice néerlandaise visant à ne pas créer de discrimination en la matière entre les différentes îles des Antilles Néerlandaises. Jusqu’à maintenant certaines le pratiquent, d’autre non mais cela devrait changer.

C’est un couple de femmes qui est à l’origine de cette décision qui devrait accélérer la légalisation du mariage pour tous à Sint-Maarteen, Aruba et Curaçao.

Mariée à Saba, l’une des îles des Antilles néerlandaises où le mariage gay est légal, elles résident à Curaçao, une autre île des Antilles néerlandaises où la loi ne permet pas et ne reconnaît pas cette union.

Deux femmes à l'origine de cette légalisation

Elles avaient donc saisi la cour de justice des Antilles néerlandaises pour discrimination. Le 6 décembre dernier, l’institution leur a donné raison. Le gouvernement chrétien conservateur de Curaçao avait alors immédiatement interjeté appel. Et c’est la cour suprême de justice des Pays Bas qui a donc du statuer.

Quinze jours plus tard, les magistrats de la Haye ont confirmé la première décision de justice reconnaissant la discrimination au sein des territoires des Antilles néerlandaises. Trois d’entre eux (Saba, Saint Eustache et Bonnaire) ont en effet légiféré sur le mariage pour tous, mais trois autres Sint Maarteen, Aruba et Curaçao ne l’avait pas fait. Cette décision va donc les contraindre à accélérer le processus.

L’ouverture du mariage au couple de même sexe sur ces territoires n’est donc plus qu’une question de semaines. Elle pourrait coïncider avec le mois des fiertés en juin prochain.