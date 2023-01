Le Martin Luther King Jr. Day commémoré en Guadeloupe

Si le "Martin Luther King Jr. Day " tombe toujours le troisième lundi de janvier, en Guadeloupe, il a été commémoré des ce samedi sur la Place de la Victoire. Pour l'occasion, cela aura été un Martin Luther King et Day". Les organisateurs tenaient surtout à honorer l'épouse du célèbre pasteur américain pour mettre en lumière ses actions propres. Une occasion aussi d'appeler les Guadeloupéens à une plus grande concordance entre eux, en espérant peut-être que ce rêve aussi devienne une réalité.

FJO. avec M. Bastide et R. Malety •

Sur la Place de la Victoire à Pointe-à-Pître, une exposition, des figures, des images des peintures et surtout, une volonté de faire quelque chose. Et même si le rêve des organisateurs est bien ancré en Guadeloupe, ils font un lien réel entre le combat mené par Martin Luther King Jr et son épouse Coretta Scott King et la quête de concordance qu'ils veulent pour la Guadeloupe

©Guadeloupe

On le sait, le "Martin Luther King Jr. Day " est considéré comme le jour de l’égalité raciale. Martin Luther King était en effet un défenseur des droits civiques et le leader du mouvement qui s’est battu contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

C'est l'occasion donc de mettre en lumière sa vie et ses action. De fait, ce lundi 16 janvier sera commémoré par tous les Américains, quelle que soit leur origine, ils sont tous appelés à célébrer l’égalité raciale. Le Martin Luther King Jr. Day est surtout une fête éducative.

©Guadeloupe

C'est aussi le but chercher par ses organisateurs en Guadeloupe. Apprendre pour faire savoir. En ajoutant la figure de Coretta Scott King, ils ont surtout souhaité souligner son apport aux côtés de son mari mais aussi, après son assassinat.

©Guadeloupe

Ils auront certes été un peu seuls au milieu de cette grande place pour agiter un drapeau blanc et inviter les Guadeloupéens à le faire avec eux. Rien en tout cas, pas même la pluie, n'a pu atteindre leur conviction quant au fait que ce rêve d'une Guadeloupe réconciliée avec elle-même puisse devenir un jour, bientôt, une réalité.

Voir aussi :