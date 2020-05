Le Moule ne rouvrira finalement pas ses écoles le 11 mai

3 communes avaient annoncé qu'elles allaient rouvrir. il n'y en a finalement plus que deux. Le maire du Moule a finalement décidé de ne pas rouvrir ses écoles. Les écoles catholiques restent fermées.

C'est finalement non pour la commune du Moule

Goyave attend de savoir combien d'écoles pourront rouvrir

Réouverture en deux temps à Petit-Bourg

La Désirade attend l'eau dans les robinets

Pas de réouverture à ce jour pour les autres communes

Saint-Martin : Réouverture le 18 mai

Elles ne sont finalement plus que deux communes à rouvrir leurs écoles à partir du 11 mai.Gabrielle Carabin avait annoncé qu'elle allait ouvrir certaines de ses écoles à partir du 11 mai, lors de la CTAP du 4 mai."Les écoles ne seront pas ouvertes" vient-elle de nous annoncer, alors que nous l'interrogions sur la réouverture des écoles.Le maire de Goyave, pour l'instant maintient l'ouverture de ses écoles. Les écoles rouvriront le 14 mai, selon Ferdy Louisy, qui est en attente de la communication par les autorités académiques des classes et du nombre d'élèves à accueillir.A Petit-Bourg, où les images de la préparation des écoles ont soulevé quelques polémiques, 4 écoles rouvriront le 12 mai : Daubin, La Lézarde, Mixte 2 Philibert Fressin et les écoles maternelles et élémentaires de Carrère. Elles accueilleront les petits de Grande section, de CP et de CM2.Jeudi 14 mai, les 7 autres écoles de la ville rouvriront. Au total, sur les 2500 élèves que compte la commune, 300 devraient retourner à l'école durant la semaine du 11 mai alors que les syndicats UNSA et l'UGTG annoncent l'exercice du droit de retrait des agents communauxLe maire de la Désirade avait annoncé que les écoles rouvriraient si l'eau revient dans les robinets. L’eau n’est pas encore de retour. Les écoles restent fermées.Les autres communes ne rouvriront pas le 11 mai. Les écoles privées catholiques Sainte-Marie Lacroix, Notre Dame de Grâce et l'externat Saint-Joseph de Cluny ont informé les parents que les écoles ne rouvriront pas.A Saint-Martin, l’école ne reprendra pas lundi, mais une semaine plus tard, le 18 mai. Les autorités politiques, scolaires et administratives l'ont décidé lors de réunions qui se sont tenues cette semaine. La priorité est donnée aux élèves de CP, CE 1 et CM2, des classes charnières où l’apprentissage est primordial.