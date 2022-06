Le Parc national de la Guadeloupe interjette appel de la décision du Tribunal administratif de Basse-Terre au Tribunal de Bordeaux.

Le Tribunal Administratif de la Guadeloupe avait choisi de donner raison à la douzaine de clubs de plongée et de randonnée subaquatique, contre le Parc National qui voulait restreindre leur activité sur son territoire. Le Parc National ne souhaitait pas en rester là. Il vient d'interjeter appel devant le Tribunal de Bordeaux

Pour le Parc National, il relève de sa mission de veiller à préserver tout le patrimoine écologique qui relève de sa compétence.

C'est dans ce cadre qu'après 2009, la préservation des Ilets Pigeon, est devenue un enjeu majeur pour l’archipel guadeloupéen, enjeu dont le Parc a la responsabilité quant à sa mise en œuvre.

Et de fait, Pour le Parc National, les nombreuses activités économiques et de loisirs qui ont cours en ces lieux doivent être encadrées pour qu'elles soient exercer "de manière raisonnée et équilibrée."

A l'heure actuelle, ce ne sont pas moins de 50 entreprises qui bénéficient d’une autorisation d’exercer une activité commerciale dans cette partie du Parc.

En interjetant appel face à la décision du Tribunal administratif de Basse-Terre, le Parc national compte faire reconnaître cette exigence de son exercice, qu'il entend poursuivre dans un esprit

de co-construction avec l’ensemble des acteurs pour la rédaction d’un document listant des pratiques durables des activités en cœur. Parc National de la Guadeloupe

Le Parc se dit fondé pour obtenir une telle reconnaissance puisque c'est elle qui doit lui permettre de garantir