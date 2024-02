Le Pont de la rivière aux Ecrevisses totalement praticable

La circulation y avait été restreinte en raison des défections constatées après les dernières intempéries. Et après deux mois de travaux, elle a été rétablie entièrement facilitant de fait les déplacements des usagers et particulièrement ceux du Matouba. Des travaux réalisés par la collectivité régionale.

Construit vers 1950, le Pont de la Rivière aux Ecrevisses présentait quelques défectuosités depuis 2019. Un état qui s'est ensuite détérioré, notamment après le passage du cyclone Fiona.

Il fallait donc agir pour sécuriser la structure. Après une inspection plus approfondie et devant l'état de dégradation structurelle des piles et des culées du pont qui présentaient alors une corrosion très avancée avec éclatement des bétons et réduction de section des armatures, la réfection du pont est donc devenue urgente.

Il s'agissait donc de réaliser un soutien provisoire des piles de l’ouvrage avec des étais pour que celui-ci puisse retrouver un niveau d’exploitation quasi normal.

Une technique développée par un fournisseur anglais et considérée comme très innovante.

Une solution qui reste donc provisoire puisque, à terme, la Région et Route de Guadeloupe songent à construire un nouveau pont, en aval de l'actuel ouvrage, pour garantir une totale sécurité de la circulation sur cet axe routier.