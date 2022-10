Le pont de la Rivière des Pères est à nouveau ouvert à la circulation

Les équipes de Routes de Guadeloupe s'étaient engagées à rendre ce pont de la Rivière des Pères à la circulation dès 8 heures ce dimanche matin et l'engagement a été respecté. En présence du président de Région et du maire de Basse-Terre, la circulation, restreinte cependant aux seuls véhicules légers, est à nouveau possible sur l'ouvrage.

FJO. avec A. Houda et D. Quérin •

Comme dit la chanson, ce pont de la Rivière des Pères rendu à la circulation, c'est peut-être un détail pour vous mais pour eux ça veut dire beaucoup. Eux, ce sont les nombreux usagers venant de toute la Côte Sous le Vent en direction de Basse-Terre, obligés d'emprunter cette route qui, du fait du passage de la tempête Fiona, se trouvait déviée, réduisant de fait les possibilités de circulation. ©Guadeloupe Et les premiers à s'en réjouir, ce sont les deux premiers à emprunter à nouveau le pont. Ils peuvent désormais circuler sur un pont sécurisé et surtout, grâce auquel leur trajet sera plus rapide. ©Guadeloupe Ary Chalus et André Atallah à pied d'œuvre eux aussi pour la réouverture du pont • ©D. Quérin Bien sûr, des précautions sont encore à prendre. Le pont ne sera donc pas praticable pour les poids lourds qui auront encore à faire un détour dans ce sens de circulation. Mais la volonté aussi bien technique que politique est là pour continuer d'améliorer les choses coûte que coûte. ©Guadeloupe ©Guadeloupe Un pont très fréquenté • ©D. Quérin

