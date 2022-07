Le Procureur de la République de Pointe-à-Pître lance un mandat de recherche à l'encontre de Cédric Cornet

C'est la tournure qu'a finalement pris l'affrontement à distance entre le maire du Gosier et le Parquet de Pointe-à-Pître. Alors qu'il faisait l'objet d'une convocation devant le Police Judiciaire ce mardi, Cédric Cornet s'en est soustrait, préférant réagir par voie de communiqué. Une réaction qui lui vaut aujourd'hui d'être en situation illégale face à la justice.

Tout commence par une convocation judiciaire signifiée le 28 juin dernier au maire du Gosier et président de la CARL dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte aux motifs de "recel d'abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et corruption active et passive". Une enquête confiée à la section économique et financière du Service Territorial de la Police Judiciaire de la Guadeloupe.

L'intéressé est donc convoqué pour le 19 juillet à 9 heures et ne le conteste pas.

Pourtant, ce mardi, au jour donc et à l'heure prévue, l'homme ne répond pas à sa convocation. Les enquêteurs reçoivent même un appel téléphonique d'une personne qui s'identifie comme son avocat et qui leur fait savoir qu'il ne compte pas y répondre.

Le Procureur de la République Patrick Desjardins a donc autorisé les policiers à se rendre sur les lieux où Cédric Cornet pourrait se trouver afin de le ramener devant la justice pour répondre à la convocation dument reçue.

Une version que le maire du Gosier conteste dans son communiqué paru sur les réseaux sociaux et qui a suscité la réaction écrite du Parquet.

Et désormais, c'est un mandat de recherche qui a été décerné à son encontre par le Parquet de Pointe-à-Pître justifiant qu'il soit interpellé quel que soit l'endroit où il se trouverait désormais.

Le maire du Gosier a cependant accepté de répondre aux questions de Guadeloupe la 1ère

